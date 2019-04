Криштиану Роналду поразил поклонников вокальными данными



Криштиану Роналдо и Джорджина Родригес

Футболист, дизайнер, бизнесмен, а теперь еще и артист?

Профессионально заниматься пением Криштиану Роналдо пока не планирует (хотя, кто знает), но оказался не прочь продемонстрировать свои музыкальные таланты поклонникам.

Португальский спортсмен выложил на своей страничке в Instagram видео, на котором они вместе с Джорджиной Родригес и старшим сыном едут в машине и поют.

Каждый выбрал себе мелодию по вкусу: Криштиану подпевал хиту группы The Korgis - Change Your Heart, его невеста - перепела колумбийскую балладу Bella, а сын футболиста Криштиану-младший, устроившийся на заднем сиденье, зачитал рэп под Трэвиса Скотта и Дрейка - Like a Light.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 7 Апр 2019 в 12:28 PDT





За активной социальной жизнью Криштиану в Instagram наблюдает более 160 миллионов "фолловеров". Являясь одним из рекордсменов сети - вместе с Арианой Гранде, представительницами клана Кардашьян и другими звездами - он регулярно радует своих поклонников забавными видео с участием семьи. Возлюбленной Криштиану - Джорджине Родригес - пока далеко до него с ее 10 миллионами подписчиков, но нельзя не отметить ее вклад в популяризацию их семьи далеко за пределами спортивного сообщества. На днях в интервью итальянскому Elle она рассказала о том, как произошло их знакомство с Криштиану. «Первая встреча с Роналду состоялась в бутике Gucci, где я работала консультантом. Через несколько дней мы вновь увиделись на другом мероприятии бренда... Там мы смогли пообщаться в расслабленной атмосфере, вдали от рабочей обстановки... Для каждого из нас это была любовь с первого взгляда».

Джерело: Hello!