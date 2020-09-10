  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)

    • Розсилка
    24-летня модель Бернадетт Хагенс - Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    24-летня модель Бернадетт Хагенс
    instagram.com/bernadettehagans/

    Девушка научилась ходить с протезом и решила попробовать себя в модельном бизнесе

    Модель с ампутированной ногой стала лицом рекламной кампании британского бренда Kurt Geiger. Об этом сообщает Independent.

    У 24-летней Бернадетт Хагенс из Белфаста обнаружили редкую форму раковой опухоли в 2017 году. В октябре 2018-го ее правую ногу пришлось ампутировать. Девушка научилась ходить с протезом и решила попробовать себя в модельном бизнесе.

    По информации издания, она устроилась в агентство Zebedee Management, которое приглашает на работу моделей с физическими особенностями, и с тех пор приняла участие в проектах многих брендов, включая Kurt Geiger.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    Девушка стала лицом модного бренда после того, как лишилась ноги (фото)
    instagram.com/bernadettehagans/

    В кампании упомянутой марки Хагенс представляет неоново-розовую стеганую сумку и черные кроссовки на платформе, которые вошли в новую коллекцию People Empowered. Линейка посвящена сильным людям с тяжелой судьбой.

    «Мне очень понравилась фотосессия, потому что мы, рекламируя продукт, показали мою ногу как его часть. Мы показали, что это может быть модно, и мне это нравится», — поделилась впечатлениями героиня материала.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»
    знаменитости модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ