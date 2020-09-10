Разгневанная «Мисс США» стала рестлером и сломала нос бывшему бойфренду (фото)



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Боевая красотка не впервые попадает в поле зрения полиции

Разгневанная женщина может превратиться в боевую машину, даже если у нее на голове корона. Бывшая «Мисс США» Бриттани Николь Потит может загреметь за решетку из-за того, что отхлестала бойфренда собачьей цепью и сломала ему нос.

Девушка занимается рестлингом и не смогла удержать себя в руках во время ссоры с мужчиной. Теперь у нее могут отобрать титул королевы красоты и даже посадить в тюрьму.

34-летнюю Бриттани Николь Потит обвинили в нападении с причинением телесных повреждений в Сиднее. Бывшая королева красоты напала на своего 43-летнего бывшего бойфренда в Кройдоне. Она огрела его сзади железной цепью, оставив на теле глубокие раны и сломала нос.

«Мисс США» переехала из Вирджинии в Австралию 6 лет назад. На Зеленом континенте она работала HR-консультантом и организатором мероприятий. Кроме того, красотка профессионально занималась рестлингом и участвовала в боях от клуба Kingdom Wrestling Entertainment.

Во время судебного процесса в июне Бриттани не признала себя виновной в избиении экс-жениха цепью. В августе ей предъявили еще одно обвинение в том, что она сломала ему нос. Судебные разбирательства продолжатся до сентября.

Боевая красотка не впервые попадает в поле зрения полиции. Три года назад ее уже обвиняли в нападении на тогдашнего бойфренда, Уэйда Маккензи, и причинение телесных повреждений. Позже обвинения были сняты. Когда Бриттани еще жила в Америке, она отказалась от титула «Мисс США 2012» из-за разногласий по поводу скандального поста в Фейсбуке. Она вынуждена была вернуть корону после того, как опубликовала фотографию в ней с надписью «Мисс Алкоголичка США».

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