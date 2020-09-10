  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Жена Алека Болдуина после нескольких выкидышей подряд родила пятого ребенка (фото)

    • Розсилка
    <p>62-летний актер Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария Болдуин стали родителями</p> <div></div> - Жена Алека Болдуина после нескольких выкидышей подряд родила пятого ребенка (фото)

    62-летний актер Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария Болдуин стали родителями

    instagram.com/hilariabaldwin/

    Многодетные родители еще больше года назад пытались родить малыша

    Сегодня ночью у звездных супругов появился на свет долгожданный пятый общий ребенок. О прибавлении в семье рассказала Хилария. Она поделилась первым фото с новорожденным из палаты роддома.

    Женщина держала малыша у груди и внимательно смотрела на него. Мальчик был одет в розовую шапочку и завернут в одеяло с бирюзовыми полосками.

    screenshot_4_56
    instagram.com/hilariabaldwin/

    Многодетные родители еще больше года назад пытались родить малыша. Однако две беременности Хиларии закончились выкидышами.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ