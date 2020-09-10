Жена Алека Болдуина после нескольких выкидышей подряд родила пятого ребенка (фото)



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62-летний актер Алек Болдуин и его 36-летняя супруга Хилария Болдуин стали родителями instagram.com/hilariabaldwin/

Многодетные родители еще больше года назад пытались родить малыша

Сегодня ночью у звездных супругов появился на свет долгожданный пятый общий ребенок. О прибавлении в семье рассказала Хилария. Она поделилась первым фото с новорожденным из палаты роддома.

Женщина держала малыша у груди и внимательно смотрела на него. Мальчик был одет в розовую шапочку и завернут в одеяло с бирюзовыми полосками.

instagram.com/hilariabaldwin/

Многодетные родители еще больше года назад пытались родить малыша. Однако две беременности Хиларии закончились выкидышами.

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