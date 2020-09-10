  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Неподвластна времени: 51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности (фото)

    • Розсилка
    Датская супермодель Хелена Кристенсен - Неподвластна времени: 51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности (фото)
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости

    Датская супермодель Хелена Кристенсен  снялась в боди 30-летней давности из старой коллекции французского люксового дома Christian Lacroix. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных фото 51-летняя знаменитость запечатлена на фоне природы в леопардовом костюме с собственным портретом на груди. Она дополнила свой образ черными ботильонами на каблуках. Также Кристенсен поделилась фотографиями из молодости, на которых она позирует в описанном боди.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Неподвластна времени: 51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности (фото)
    Неподвластна времени: 51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности (фото)
    Неподвластна времени: 51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности (фото)
    Неподвластна времени: 51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности (фото)
    Неподвластна времени: 51-летняя модель снялась в боди 30-летней давности (фото)
    instagram.com/helenachristensen/

    «Один из моих любимых дизайнеров, Кристиан Лакруа, подарил мне этот костюм с моим портретом после того, как я продефилировала в нем примерно в 20-летнем возрасте. И я нашла его! Каким-то образом он сохранился сквозь годы, и мне кажется, что боди выглядит круто», — подписала манекенщица пост, подчеркнув, что у изделия очень эластичная ткань.

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости. «Потрясающе!», «Идеален на тебе», «Красота, которая неподвластна времени», «У тебя все еще невероятные ноги!», «Сногсшибательна», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»
    знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ