Девушка устала скрывать залысины и доказала, что она красотка и без волос (фото)

Поначалу проявления болезни оставались едва заметными

Можно сколько угодно говорить, что красота в человеке не главное. Но стоит кому-то на себе испытать, каково это — отличаться от стандартов, он сразу поймет, насколько сложно держать лицо в такой ситуации. 26-летняя Хлоя Томас знает об этом не понаслышке.

Хлоя живет в Богалусе, США. Ей диагностировали гнездную алопецию всего в 11 лет. Поначалу проявления болезни оставались едва заметными, но чем старше становилась девушка, тем все больше времени ей приходилось тратить на то, чтобы замаскировать проплешины. В ход шло все: пучки, наращенные пряди волос. Даже всевозможное лечение вроде специальных инъекций, кремов и витаминов не помогало. Хлоя продолжала стремительно лысеть.

И волосами проблемы не заканчивались. Несмотря на то что Хлоя пыталась скрыть облысение, от жестоких сверстников утаить все равно ничего не получалось. Год назад терпение девушки кончилось. На 25-м году жизни у Томас вновь случилось обострение — и те немногочисленные оставшиеся волосы с новой силой начали выпадать клочьями. Поэтому, собравшись с духом, она приняла тяжелое решение — избавиться от волос совсем.

«Подобные решения никогда не бывают легкими, но результат того стоил. Сегодня я чувствую себя счастливой, полной сил и совершенно обновленной. Всем, кто поддерживал меня на этом пути, от всего сердца спасибо. Можно ли назвать это новой прической? Ну, что-то в этом роде».

К тому моменту Томас уже понемногу рассказывала подписчикам в Инстаграме chloebeaushannon о своей жизни с алопецией, но, когда она впервые показала себя без волос, счастью не было предела, пишет Daily Mail. С тех пор прошло несколько месяцев, и в профиле Хлои появились десятки фотографий девушки в новом образе. Ясно одно: и с волосами, и без них американка — настоящая красотка.

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