102-летняя бабушка из Франции прославилась благодаря невероятным косплеям (фото)

Съемки дали Фредерике огромное количество энергии

16 января бабушке французского фотографа Саши Гольдбергера исполнилось 102 года. Несмотря на свой преклонный возраст, старушка продолжает радовать фанатов по всему миру своими милыми образами, созданными вместе с внуком.

В далеком 2006 году Саша заметил, что его любимая бабушка Фредерика впала в депрессию. Тогда он начал искать способы вывести ее из этого состояния. Долго придумывать не пришлось — мужчина решил увлечь старушку тем, что сам так любит — фотографией

Поначалу старушка, пережившая большинство своих друзей и мужей, неохотно шла на сотрудничество с внуком, но в процессе поняла, что быть моделью — ее призвание. Так родилась первая серия фотографий под названием Mamika (с санскрита — мать).

В своих работах Гольдбергер снимает бабулю в самых разных причудливых, а иногда и вовсе абсурдных образах. За годы фотопрактики женщина успела примерить на себя образы супермена, Санты, циркача-каскадера и даже курицы — и в каждом старушка выглядела великолепно

Съемки дали Фредерике огромное количество энергии — 16 января 2021 года она отметила свой 102-й день рождения. Но это еще не все — фотопроект принес внуку Саше всемирную популярность. За 15 лет он несколько раз организовывал выставки, на которых была только одна звезда — Mamika

К сожалению, возраст дает о себе знать и из-за здоровья Фредерика теперь редко встает с кровати, но даже не выходя их дома творческому тандему бабушки и внука удается снимать милые кадры. Всеми обновлениями они делятся в Instagram-профиле themamika.

Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

«У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.