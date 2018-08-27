Директор Софии Ротару рассказал всю правду о самочувствии певицы



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Стали известны подробности состояния Софии Ротару, которая была госпитализирована после своего корпоратива в Уфе

Концертный директор артистки Сергей Лавров заявил, что у певицы всего лишь подскочило артериальное давление.

«С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила скорая помощь. Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться… Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ», - приводит слова Лаврова агентство ТАСС.

Напомним, 71-летняя София Ротару попала в одну из больниц Уфы после своего выступления на корпоративе. Артистке стало плохо прямо во время выступления и ее срочно госпитализировали. Певицу доставили в больницу около 23.00. Сотрудникам медучреждения запретили говорить о звездной пациентке. В клинику были созваны лучшие врачи.

«Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления.Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей. Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили ещё несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо», - рассказали сотрудники больницы Комсомольской правде.