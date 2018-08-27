Стало известно, кто не вышел на паркет «Танцев со звездами»

Напомним, на днях Каминская шокировала своих подписчиков в Instagram, опубликовав фотографию возле аппарата рентгенографии и призналась, что получила серьезную травму во время репетиции первого номера в Танцах со звездами.

«В моей жизни никогда не бывает все гладко. Но я знаю одно, что все не просто так и все к лучшему. Я очень надеюсь, что моя спина сжалится надо мной и мы с Игорем станцуем в следующем эфире. Спасибо всем за теплые слова. Мне это очень необходимо сейчас. Люблю», — написала Слава в Instagram.

По условиям проекта, пара может не выйти на паркет только один раз. Поэтому надеемся, в следующее воскресенье Слава и Игорь покажут Украине свой долгожданный танец.