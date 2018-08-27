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    Шоу-биз

    Группа «Океан Ельзи» посвятила песню Олегу Сенцову

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    Океан Ельзи - Группа «Океан Ельзи» посвятила песню Олегу Сенцову
    Океан Ельзи

    Вакарчук призвал освободить украинских политзаключенных.

    Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук во время концерта на «Олимпийском» в Киеве посвятил песню удерживаемому в России украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

    В своей речи перед песней Вакарчук назвал патриотами и героями политических заключенных-украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Он сказал, что их лишили права отмечать независимость Украины на родине.

    «Мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем свои души и сердца им, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены», — сказал Вакарчук и после этого посвятил Сенцову и другим политзаключенным песню «Коли тобі важко».

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