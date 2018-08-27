Группа «Океан Ельзи» посвятила песню Олегу Сенцову



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Океан Ельзи

Вакарчук призвал освободить украинских политзаключенных.

Лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук во время концерта на «Олимпийском» в Киеве посвятил песню удерживаемому в России украинскому политзаключенному Олегу Сенцову.

В своей речи перед песней Вакарчук назвал патриотами и героями политических заключенных-украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Он сказал, что их лишили права отмечать независимость Украины на родине.

«Мы не просто поддерживаем их морально, мы не просто отдаем свои души и сердца им, мы требуем, чтобы они были немедленно освобождены», — сказал Вакарчук и после этого посвятил Сенцову и другим политзаключенным песню «Коли тобі важко».