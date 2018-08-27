День рождения Джамалы: лучшие фотосессии певицы

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Джамала

Сегодня, 27 августа, день рождения отмечает победительница «Евровидения-2016», украинская певица Джамала

Девочка родилась в Киргизии, куда ее прабабушка, крымская татарка, бежала после депортации многострадального народа с полуострова. Позже семья вернулась на родину, в Крым, где Сусанна провела детство в селе Малореченское под Алуштой.

С 15 лет певица неоднократно принимала участие в песенных фестивалях и конкурсах, занимая призовые места. После выступления на конкурсе молодых джазовых исполнителей, где она стала обладательницей специальной премии «Додж-2001», ее заметила хореограф Елена Коляденко, распознавшая талант начинающей певицы и пригласившая ее в свой мюзикл «Па».

Однако поворотным моментом в карьере певицы стала победа в молодежном конкурсе «Новая волна-2006». Сусанна, выступавшая под псевдонимом Джамала (ее сценическое имя образовано из первых слогов фамилии), буквально «порвала» зал своим мощным голосом и блестящей импровизацией.

Все творческие усилия девушка потратила на запись дебютного альбома «For Every Heart», который увидел свет весной 2011 года. В него вошло 12 новых композиций и 3 песни, исполненные Джамалой на «Новой волне» в 2009 году.

В 2013 году снялась в фильмах «Поводырь» украинского режиссёра Олеся Санина и «Полина» франко-бельгийского режиссёра Олиаса Барко. Получила четыре статуэтки украинской музыкальной премии «YUNA», две премии «ELLE Style Award».

Также имеет награды таких премий, как «Человек года», «Best Fashion Awards», «Red Apple Awards», «Eurostory Awards», «Marcel Bezençon Award» и «Cosmopolitan Awards».

В 2016 году одержала победу на 61-м конкурсе песни «Евровидение 2016» в Стокгольме с песней «1944».