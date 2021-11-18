Гордон-младший впервые показал свою избранницу (видео)

О девушке Дмитрия известно мало

26-летний сын телеведущего Дмитрия Гордона – Дмитрий Гордон-младший – в программе «ЖВЛ» рассказал о личной жизни.

Парень в США строит карьеру композитора и уже четыре года встречается с девушкой из Украины.

«Я с ней говорил перед тем, как мы будем записывать интервью, поэтому она просила ее не выставлять на первый план», – сказал Дмитрий.

Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

«У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.

Официально скреплять отношения влюбленные не спешат, ведь понимают, что семья – это большая ответственность.

Ранее на носках Гордона обнаружили образ Кошевого.

Известный украинский телеведущий и автор популярного You-Tube канала «В Гостях у Гордона» Дмитрий Гордон в последнее время вышел за рамки свойственных себе форматов медиаприсутсвия и открыл онлайн-магазин с товарами, на которых изображен он сам.

Если на конфетах «Гордон в шоколаде» и чехлах «Мобильный Гордон» светлый лик телеведущего еще можно узнать, то с носками и шарфом «Береги кадык» возникают вопросы.