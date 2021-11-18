Светлана Лобода призналась, сколько платит за песню, которую хочет исполнить

Если артистке понравился фрагмент песни или композиция целиком – она тут же ее покупает

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая начала старательно отбеливать свой имидж, в программе «Позаочі» призналась, за сколько покупает песни у малоизвестных авторов.

По словам 39-летней артистки, ей на почту присылают очень много композиций, которые она обязательно слушает все.

«Каждый вечер перед сном или утром, когда я чищу зубы и занимаюсь своими бытовыми делами утренними, я отслушиваю порядка 30–40 композиций ежедневно, потому что на мою почту рабочую присылают большое количество писем с разными песнями. И мне приходится отслушивать все, чтобы иногда вычленить ту информацию, которая мне необходима», – рассказала Лобода.

Певица уточнила, что если ей понравился фрагмент песни или композиция целиком – она тут же ее покупает.

«Если она [песня] достойна, я ее куплю. В основном это от $3 тыс. до $7 тыс. – где-то так стоит песня», – объяснила Лобода.

Недавно Монатик рассказал любопытную историю, как Лобода торговалась за его песню.

По словам артиста, эта песня – это большое достижение в его творческой карьере. Тем более, артист радовался, когда Светлана выбрала ее для своего репертуара. Впрочем, Дмитрий, когда продавал трек, решил поторговаться. Певец хотел продать трек за 500 долларов, а Светлана планировала купить за 400 долларов.

Ранее Светлана Лобода пожаловалась на концерты в Украине.

В интервью Марии Ефросининой артистка рассказала, что очень востребована и дает около 500 концертов в год в разных странах мира, но в Украине не могла организовать выступление четыре года. Лобода вспомнила, как в 2017 году ей сорвали сольник в Одессе. Причиной того, что люди не дали ей выйти на сцену, певица назвала «конфликт с одним влиятельным мужчиной из Одессы», а протест против концерта – проплаченным. При этом ей даже не пришло в голову, что украинцев могли возмутить ее выступления в России и поддержка страны-агрессора.