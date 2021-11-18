Галкин показал спальню Пугачевой (фото)

Как выглядит спальня Аллы Пугачевой в замке в Грязи

Российский шоумен Максим Галкин в своем Инстаграме опубликовал редкие фото обстановки спальни Аллы Пугачевой.

Вместе с детьми – восьмилетними двойняшками Гарри и Лизой – он заглянул в комнату советской примадонны, подловив ее, сидящей за столиком в уютном клетчатом кресле.

Все окна в комнате певица плотно зашторила, включив пару светильников на прикроватных тумбочках. В апартаментах Примадонны не так-то много места, как может показать, вся мебель стоит вплотную. Плазменный телевизор мастера специально установили на стене, напротив журнальный столик и два клетчатых кресла, на одном из которых и сидела певица, когда к ней прибежали дети с Максимом. В спальне есть и просторная изящная кровать с винтажным диваном — все в элитном молочном цвете. Свою комнату Пугачева обставила с большим вкусом, никакой помпезности.

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Милявская подчеркнула, что она выступает против всех званий и наград, объяснив, что не видит в них никакой ценности. «Во всем должен был смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — объяснила свою позицию артистка.