Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»



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Говоря о своей самооценке, Лили-Роуз призналась, что с возрастом стала больше ценить ум, а не красоту

Актриса предстала в ретро-образе девушки из 20-30-х гг

20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради украсила обложку журнала The Face. Юная Лили-Роуз ответила на вопрос о том, легко ли ей участвовать в пикантных фотосессиях.

Актриса предстала в ретро-образе девушки из 20-30-х гг. Она позирует в голубом платье с пушистым белым кроликом на руках. На других снимках на ней надет синий твидовый костюм в клетку и миниатюрный топ в виде банта. Вся одежда предоставлена брендом Chanel, амбассадором которого много лет является звездная наследница.

Лили-Роуз рассказала, что нисколько не смущается сниматься обнаженной.

«Меня совершенно не беспокоят подобные вещи. С самого детства я бегала по пляжу топлес. Меня вырастила мать-француженка, которая научила меня, что не нужно стесняться своего тела», – поделилась она.

«Я стараюсь разобраться в себе, получить новые знания и постоянно совершенствовать свой мозг. Быть умным и добрым человеком гораздо важнее, чем быть красивым», – сказала девушка. Правда, дочка Джонни Деппа добавила, что ей всего 20 и у нее множество комплексов, над которыми еще надо работать и работать.