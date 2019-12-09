  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»

    • Розсилка
    <p>Говоря о своей самооценке, Лили-Роуз призналась, что с возрастом стала больше ценить ум, а не красоту</p> <div></div> - Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»

    Говоря о своей самооценке, Лили-Роуз призналась, что с возрастом стала больше ценить ум, а не красоту

    Актриса предстала в ретро-образе девушки из 20-30-х гг

    20-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради украсила обложку журнала The Face. Юная Лили-Роуз ответила на вопрос о том, легко ли ей участвовать в пикантных фотосессиях.

    Актриса предстала в ретро-образе девушки из 20-30-х гг. Она позирует в голубом платье с пушистым белым кроликом на руках. На других снимках на ней надет синий твидовый костюм в клетку и миниатюрный топ в виде банта. Вся одежда предоставлена брендом Chanel, амбассадором которого много лет является звездная наследница.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»
    Дочь Джонни Деппа о съемках обнаженной: «Меня вырастила мать-француженка»

    Лили-Роуз рассказала, что нисколько не смущается сниматься обнаженной.

    «Меня совершенно не беспокоят подобные вещи. С самого детства я бегала по пляжу топлес. Меня вырастила мать-француженка, которая научила меня, что не нужно стесняться своего тела», – поделилась она.

    «Я стараюсь разобраться в себе, получить новые знания и постоянно совершенствовать свой мозг. Быть умным и добрым человеком гораздо важнее, чем быть красивым», – сказала девушка. Правда, дочка Джонни Деппа добавила, что ей всего 20 и у нее множество комплексов, над которыми еще надо работать и работать.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ