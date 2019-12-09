«Я очень по вам скучала»: София Ротару с удовольствием выступила в России



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Ротару очень тепло приняли на сцене

Певица побывала на фестивале «Песня года» и осталась довольна приемом российской публики

Народная артистка Украины София Ротару выступила в стране-агрессоре на фестивале «Песня года». «Я очень по вам скучала» – сообщила певица своим слушателям, которые поддержали женщину бурными овациями.

Российский певец Николай Басков отметил, что Ротару очень тепло приняли на сцене, а ее выступление не омрачилось никакими негативными выходками недоброжелателей. Он также сообщил, что музыка находится вне политики и отношения между Россией и Украиной не должны помешать поклонникам Ротару насладиться песнями любимой исполнительницы.

По словам исполнителя, настоящие фанаты будут любить избранного музыканта несмотря ни на что, сообщают РИА Новости.