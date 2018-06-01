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    Дочь Джонни Деппа станет французской принцессой

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    Лили-Роуз Депп - Дочь Джонни Деппа станет французской принцессой
    Лили-Роуз Депп

    Лили-Роуз Депп снимется в исторической драме

    Актерский состав исторической драмы Netflix «Король» пополнился новыми громкими именами. К Тимоти Шаламе и Джоэлу Эдгертону присоединились Роберт Паттинсон, Шон Харрис, Бен Мендельсон, Лили-Роуз Депп, Том Глинн-Карни и Томасин МакКензи.

    Сюжет будущей картины соединит в себе две знаменитые пьесы Уильяма Шекспира – «Генрих IV» «Генрих V». Шаламе перевоплотится в опального принца, которому в неспокойные годы предложили возглавить британский престол. Под руководством друга и наставника Фальстафа (Эдгертон) новоиспеченный монарх Генрих V постигает королевские тайны и премудрости.

    Паттинсону досталась роль наследника французской короны, дочь Джонни Деппа сыграет французскую принцессу Катерину. Бен Мендельсон изобразит короля Генриха IV.

    Съемки «Короля» уже стартовали в Великобритании. Новый фильм Дэвида Мишо («Ровер») выйдет на канале Netflix в 2019 году. 

    Джерело: Киноафиша

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