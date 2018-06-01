Линдси Лохан открыла ночной клуб в Греции

За последние несколько лет Линдси Лохан умудрилась сменить несколько амплуа: из актрисы – в любимицу таблоидов, то и дело откалывающую скандальные номера, а затем, судя по всему – в успешную бизнес-леди

Пусть в новых ролях на большом экране Лохан мы, похоже, в ближайшее время не увидим, зато актриса добилась успеха на ниве управления ночными клубами и на днях открыла уже второй по счету клуб в Греции, пишет justjared.com.

Клуб под названием Lohan Beach House открылся на греческом острове Миконос, и в течение лета Линдси, чтобы привлечь к своему новому заведению внимание, собирается завлечь на Миконос ряд звезд – в том числе рэперов Трэвиса Скотта, Tyga и French Montana. Напомним, свой первый клуб Лохан открыла в Афинах в 2016 году.

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