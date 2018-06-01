Огонь, кресты и могилы: Модный дом Gucci представил новую круизную коллекцию на кладбище

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Gucci Resort 2019

Креативный директор бренда Алессандро Микеле устроил шоу на настоящем кладбище

Модный бренд Gucci представил новую круизную коллекцию на сезон-2019. Главным дизайнером коллекции выступил директор модного дома Алессандро Микеле. Он выбрал местом презентации французский Арль.

Показ прошел под открытом небом, на старинном кладбище на территории римского некрополя Алискамп, который на вечер погрузился в огонь — модели в прямом смысле ходили сквозь пламя.

В самой коллекции также присутствовала тема загробной жизни, которая в свойственной Микеле манере приобрела постмодернистский поп-культурный оттенок.

Каждый выход модели можно сравнить со слоеным пирогом. Микеле cмело наслаивал одежду и аксессуары друг на друга - под жаккардовым пальто скрывается кардиган и платье в пол, к рюкзаку ремнями пристегнуты лоферы, пуховая куртка у него мирно соседствует с нежной блузой из викторианской эпохи, а причудливые головные уборы присутствуют в каждом втором образе.

Черные католические кресты здесь соседствовали с легинсами, украшенными надписью memento mori, образами рок-звезд 70-х и преувеличенно гламурными и загорелыми вдовами в стразах и мехах.

Закрывала показ невеста, которой дизайнер придал мистическую коннотацию женщины в белом, прогуливающейся по кладбищу в длинном платье из хлопка и кружева с букетом в руках и в черном чокере с крестом.

Джерело: 24tv.ua