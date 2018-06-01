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    Папарацци застукали в ресторане Кендалл Дженнер с баскетболистом Беном Симмонсом

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    Кендалл Дженнер и баскетболист Бен Симмонс - Папарацци застукали в ресторане Кендалл Дженнер с баскетболистом Беном Симмонсом
    Кендалл Дженнер и баскетболист Бен Симмонс

    Несколько дней назад PageSix сообщило о новом романе Кендалл Дженнер, которая обычно тщательно скрывает обстоятельства личной жизни и не комментирует эту тему

     По данным издания, 22-летняя модель и реалити-звезда встречается с 21-летним австралийским баскетболистом американской команды NBA «Филадельфия Севенти Сиксерс» и сборной Австралии Беном Симмонсом. Сегодня эти слухи подтвердились: папарацци сфотографировали Кендалл и Бена на выходе из ресторана The Nice Guy. После ужина пара направилась в клуб Hyde, откуда уехала поздней ночью в направлении особняка Кендалл.

    Джерело: Hello!

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