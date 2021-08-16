Дочь Кейт Мосс выросла и стала полной копией супермодели. Фанаты верят своим глазам (фото)

Пока юная модель щеголяла по Ибице в откровенном платье, фанаты вдруг поняли — она молодая копия своей матери

На днях дочь иконы стиля Кейт Мосс Лила во время отдыха на Ибице отправилась поужинать с друзьями. Пока 18-летняя красотка шла до ресторана, ее атаковали папарацци. Неудивительно, ведь, посмотрев на красотку, дети 90-х видели не саму девушку, а ее маму на пике карьеры в конце 20-го века. Сходство не только на лицо, но и в стиле — прогуливаясь по испанскому острову, Лила надела пепельно-розовое платье-комбинацию.

И хоть все фанаты сошлись на том, что Кейт воспитала достойную наследницу, снимки папарацци — это далеко не единственное, что их объединяет. Как и мать, Лила уже строит довольно успешную карьеру модели. В конце прошлого года девушка дебютировала на показе Miu Miu. Тогда и сейчас девушке было 18 лет. Ровно столько же, сколько и самой Кейт, когда она впервые вышла на подиум.

А в начале 2021-го мама с дочкой вместе работали на показе Fendi Couture на Парижской неделе моды. И если Кейт в прошлом веке пришлось пробиваться в фешен-индустрию самостоятельно, то у Лилы есть хорошая поддержка от мамы. По крайней мере модельным агентством, с которым она сотрудничает, руководит ее мать. Kate Moss Agency, основанное в 2016 году, обеспечило молодой модели съемки для Vogue в Париже, Японии и Италии, пишет New.com.

Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.