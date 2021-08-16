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    Украинский шоумен похвастался «дружным вечером» с Киркоровым (фото)

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    Телеведущий&nbsp;Владимир Остапчук - Украинский шоумен похвастался «дружным вечером» с Киркоровым (фото)
    Телеведущий Владимир Остапчук
    instagram.com/vova_ostapchuk/

    «Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер», – подписал кадр Владимир

    Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук отдыхает вместе со своей женой Кристиной Горняк на острове Крит. Там телезвезда засветился в компании российского исполнителя Филиппа Киркорова. Знаменитости вместе провели вечер.

    Так, в Instagram-stories Остапчук запостил несколько кадров, как он в компании супруги, и Киркоров с детьми, поужинали в одном из местных ресторанов острова. В конце ведущий опубликовал фото и поблагодарил певца за «дружный вечер».

    «Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер», – подписал кадр Владимир.

    instagram.com/vova_ostapchuk/
    instagram.com/vova_ostapchuk/

    А жена Остапчука показала видео, как Киркоров оценивает подписчиков Кристины в Instagram. Так, на первом месте был телеведущий Даниэль Салем, на втором – футболист и "Холостяк" Сергей Мельник, а на третьем –супруг Горняк Владимир Остапчук. По словам Киркорова, в подписчиках у Кристины "больше нет известных личностей из нашего шоу-бизнеса".

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущий
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    Украинский шоумен похвастался «дружным вечером» с Киркоровым (фото)