Украинский шоумен похвастался «дружным вечером» с Киркоровым (фото)

«Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер», – подписал кадр Владимир

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук отдыхает вместе со своей женой Кристиной Горняк на острове Крит. Там телезвезда засветился в компании российского исполнителя Филиппа Киркорова. Знаменитости вместе провели вечер.

Так, в Instagram-stories Остапчук запостил несколько кадров, как он в компании супруги, и Киркоров с детьми, поужинали в одном из местных ресторанов острова. В конце ведущий опубликовал фото и поблагодарил певца за «дружный вечер».

«Спасибо Филипп Киркоров за этот теплый, дружный вечер», – подписал кадр Владимир.

instagram.com/vova_ostapchuk/

А жена Остапчука показала видео, как Киркоров оценивает подписчиков Кристины в Instagram. Так, на первом месте был телеведущий Даниэль Салем, на втором – футболист и "Холостяк" Сергей Мельник, а на третьем –супруг Горняк Владимир Остапчук. По словам Киркорова, в подписчиках у Кристины "больше нет известных личностей из нашего шоу-бизнеса".

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