  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Оля Полякова вместе с продюсером Михаилом Ясинским - Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Певица Оля Полякова вместе с продюсером Михаилом Ясинским
    facebook.com/polyakovamusic

    Артистка призналась, что гордится украинским кинематографом

    Оля Полякова насыщенно проводит лето. Не успела она вернуться после отдыха во Франции на Лазурном берегу, куда летала с дочкой Машей к подруге, как отправилась на громое светское мероприятие блистать под прицелом фотокамер.

    Оля приехала в Одессу на легендарный ежегодной кинофестиваль и прошлась по красной дорожке под руку со своим продюсером и другом Михаилом Ясинским, а фото и видео показала в Instagram.

    Она вышла в свет в вечернем платье от украинского дизайнера Андре Тана, идеально повторяющем изгибы ее стройной фигуры. Белоснежный объемный верх и облегающий низ в пол, черные элегантные босоножки на тонких ремешках от отечественного бренда Marsala придавали образу особую изысканность.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)
    facebook.com/polyakovamusic

    Свой вечерний образ звезда дополнила бриллиантами. По ее словам, свисающие серьги и колье с драгоценностями ей презентовал муж на свадьбу. Украшения лежали в сейфе и ждали своего часа, и вот он настал!

    «Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!» - подписала фотосет с красной дорожки Полякова, а также отметила, что они вместе с Ясинским прибыли на 12-й Одесский кинофестиваль не просто так.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

    Читайте также: Когда получилось не так, как задумывалось. Курьезные фото провальных дизайнерских решений
    Теги: знаменитости кино Одесский кинофестиваль шоу-бизнес Оля Полякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)