Куда пропал муж? Полякова в бриллиантах пришла на красную дорожку вместе со своим продюсером (фото)

Артистка призналась, что гордится украинским кинематографом

Оля Полякова насыщенно проводит лето. Не успела она вернуться после отдыха во Франции на Лазурном берегу, куда летала с дочкой Машей к подруге, как отправилась на громое светское мероприятие блистать под прицелом фотокамер.

Оля приехала в Одессу на легендарный ежегодной кинофестиваль и прошлась по красной дорожке под руку со своим продюсером и другом Михаилом Ясинским, а фото и видео показала в Instagram.

Она вышла в свет в вечернем платье от украинского дизайнера Андре Тана, идеально повторяющем изгибы ее стройной фигуры. Белоснежный объемный верх и облегающий низ в пол, черные элегантные босоножки на тонких ремешках от отечественного бренда Marsala придавали образу особую изысканность.

Свой вечерний образ звезда дополнила бриллиантами. По ее словам, свисающие серьги и колье с драгоценностями ей презентовал муж на свадьбу. Украшения лежали в сейфе и ждали своего часа, и вот он настал!

«Горжусь нашим кинематографом и развитием украинского кино! Такое красивое событие мотивирует талантливых режиссеров воплощать шикарные проекты в реальность!» - подписала фотосет с красной дорожки Полякова, а также отметила, что они вместе с Ясинским прибыли на 12-й Одесский кинофестиваль не просто так.

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