Сын Робина Уильямса написал трогательное обращение к отцу. Актер 7 лет назад покончил с собой

Пост тут же стал вирусным

11 августа 2014 года мир потрясла новость о самоубийстве Робина Уильямса — актера, чьи роли заставляли смеяться и плакать миллионы человек. 7 лет спустя его сын оставил душераздирающее письмо отцу.

На счету Робина Уильямса десятки ролей. Он мог быть смешным, умел заставлять плакать. Неудивительно, что к 63 годам у него была многомиллионная армия поклонников, которые были в ужасе, узнав, что их любимый актер свел счеты с жизнью. А описать горе людей, которым Робин подарил жизнь, едва ли возможно. В день седьмой годовщины смерти Уильямса его старший сын Зак написал обращение к отцу.

«Папа, ты скончался семь лет назад. Радость и вдохновение, которые ты принес в этот мир, навсегда останутся наследием для твоей семьи, друзей и поклонников, которых ты так любил. Ты жил, чтобы смешить людей и помогать им. Сегодня мы почтим твою память. Люблю тебя до скончания веков», - написал Зак Уильямс.

Dad, seven years ago today you passed on. The joy and inspiration you brought to the world carries on in your legacy and in your family, friends, and fans you so loved. You lived to bring laughter and to help others. I will be celebrating your memory today. Love you forever. pic.twitter.com/xw2pkO4shZ — Zak Williams (@zakwilliams) August 11, 2021

Когда Зак опубликовал письмо в своем Twitter-аккаунте zakwilliams, пост тут же стал вирусным. Меньше чем за сутки его оценили почти 700 тысяч человек, а фанаты в комментариях вывели в топы хештег #RobinWilliams. Тысячи человек поблагодарили актера за счастливое детство, за вдохновение и эмоции.

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