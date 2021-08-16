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    Сын Робина Уильямса написал трогательное обращение к отцу. Актер 7 лет назад покончил с собой

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    Сын Робина Уильямса написал трогательное обращение к отцу. Актер 7 лет назад покончил с собой

    Пост тут же стал вирусным

    11 августа 2014 года мир потрясла новость о самоубийстве Робина Уильямса — актера, чьи роли заставляли смеяться и плакать миллионы человек. 7 лет спустя его сын оставил душераздирающее письмо отцу.

    На счету Робина Уильямса десятки ролей. Он мог быть смешным, умел заставлять плакать. Неудивительно, что к 63 годам у него была многомиллионная армия поклонников, которые были в ужасе, узнав, что их любимый актер свел счеты с жизнью. А описать горе людей, которым Робин подарил жизнь, едва ли возможно. В день седьмой годовщины смерти Уильямса его старший сын Зак написал обращение к отцу.

    «Папа, ты скончался семь лет назад. Радость и вдохновение, которые ты принес в этот мир, навсегда останутся наследием для твоей семьи, друзей и поклонников, которых ты так любил. Ты жил, чтобы смешить людей и помогать им. Сегодня мы почтим твою память. Люблю тебя до скончания веков», - написал Зак Уильямс.

    Когда Зак опубликовал письмо в своем Twitter-аккаунте zakwilliams, пост тут же стал вирусным. Меньше чем за сутки его оценили почти 700 тысяч человек, а фанаты в комментариях вывели в топы хештег #RobinWilliams. Тысячи человек поблагодарили актера за счастливое детство, за вдохновение и эмоции.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: знаменитости дети звезд актер
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    Сын Робина Уильямса написал трогательное обращение к отцу. Актер 7 лет назад покончил с собой