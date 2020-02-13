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    Шоу-биз

    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой

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    <p>24-летняя Кендалл Дженнер высоко оценила способности старшей дочери Ким Кардашьян</p> <div></div> - Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой

    24-летняя Кендалл Дженнер высоко оценила способности старшей дочери Ким Кардашьян

    Фото: соцсети

    Топ-модель считает, что девочку ждет успешное будущее в fashion-индустрии

    С ранних лет старшая дочь Ким Кардашьян Норт стремится добиться популярности своих звездных родителей. Малышка экспериментирует со стильными луками, выходит в свет в брендовой одежде и тренируется наносить эффектный мейкап. Кендалл обратила внимание на необычное для ребенка увлечение. Инстадива признала дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста своей «самой модной племянницей».

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    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Дочь Ким Кардашьян назвали фэшн-иконой
    Фото: соцсети

    По словам Дженнер, у Норт прирожденный талант сочетать несочетаемое. «Она может составить look из вещей, которые ты никогда бы не подумал надеть вместе. У нее это отлично получается», — с восхищением отметила Кендалл.

    Брюнетка добавила, что братья и сестра Норт скоро составят будущей иконе моды конкуренцию. По мнению звезды, в семье Ким и Канье невозможно родиться без чувства стиля. «Просто дети пока очень маленькие», — подчеркнула Дженнер.

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    знаменитости дети Кардашьян
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