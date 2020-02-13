Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца



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Звезда «Игры престолов» и 30-летний музыкант начали встречаться в 2016 году, в октябре 2017-го объявили о помолвке Фото: соцсети

Пара поженилась в мае прошлого года

23-летняя актриса Софи Тернер ждет первенца от музыканта Джо Джонаса. Об этом сообщает Just Jared.

«Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Софи старается скрывать беременность одеждой во время их с Джо выходов в свет», - заявил инсайдер.

Как и для Джо, новорожденный малыш станет первенцем Тернер, а ведь все могло сложиться иначе. Однажды Софи призналась, что после помолвки запаниковала и бросила жениха. «Через сутки мы оба осознали, насколько все это ужасно глупо. Никто из родных даже расстроиться толком не успел», — признавалась звезда.

Напомним, звезда «Игры престолов» и 30-летний музыкант начали встречаться в 2016 году, в октябре 2017-го объявили о помолвке. Пара поженилась 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе, а 29 июня устроили пышное торжество во Франции.