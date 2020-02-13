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    Шоу-биз

    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца

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    <p>Звезда &laquo;Игры престолов&raquo; и 30-летний музыкант начали встречаться в 2016 году, в октябре 2017-го объявили о помолвке</p> <div></div> - Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца

    Звезда «Игры престолов» и 30-летний музыкант начали встречаться в 2016 году, в октябре 2017-го объявили о помолвке

    Фото: соцсети

    Пара поженилась в мае прошлого года

    23-летняя актриса Софи Тернер ждет первенца от музыканта Джо Джонаса. Об этом сообщает Just Jared.

    «Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Софи старается скрывать беременность одеждой во время их с Джо выходов в свет», - заявил инсайдер.

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    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Сыгравшая Сансу Старк в «Игре престолов» актриса ждет первенца
    Фото: соцсети

    Как и для Джо, новорожденный малыш станет первенцем Тернер, а ведь все могло сложиться иначе. Однажды Софи призналась, что после помолвки запаниковала и бросила жениха. «Через сутки мы оба осознали, насколько все это ужасно глупо. Никто из родных даже расстроиться толком не успел», — признавалась звезда.

    Напомним, звезда «Игры престолов» и 30-летний музыкант начали встречаться в 2016 году, в октябре 2017-го объявили о помолвке. Пара поженилась 1 мая 2019 года в Лас-Вегасе, а 29 июня устроили пышное торжество во Франции.

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