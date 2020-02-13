«Французский диспетчер»: вышел трейлер фильма Уэса Андерсона



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Главные роли сыграли – Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Эдриен Броуди и многие другие звезды Фото: imdb

Последний фильм «режиссера вышел в 2014году

Вышел первый трейлер фильма «Французский диспетчер» режиссера Уэса Андерсона. В основе сюжета - история французского отделения американского еженедельника под названием «Французский диспетчер». Известно, что сценарий фильма вдохновлен журналом The New Yorker. Действие картины разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке. Билл Мюррей играет главного редактора, а Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон - его сотрудников.

Во «Французском диспетчере» невероятный звездный состав: кроме Билла Мюррея, Тильды Суинтон и Элизабет Мосс здесь также снялись Джефф Голдблюм, Эдриен Броуди, Уиллем Дефо, Леа Сейду, а также Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо и Сирша Ронан.

Это первая игровая картина режиссера за последние шесть лет. Его последний фильм «Отель «Гранд Будапешт» вышел в 2014 году и получил четыре «Оскара».