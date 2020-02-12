Коби Брайанта с дочерью тайно похоронили на прошлой неделе



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Игрок Лейкерс Коби Брайант и его дочь были похоронены в пятницу, 7 февраля, на закрытой церемонии в Калифорнии

Легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочь Джианну, погибших в авиакатастрофе, предали земле 7 февраля.

Они были похоронены в калифорнийском мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар. Церемония была закрытой, пишет The Los Angeles Times.

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 41-летний Брайант и 13-летняя Джианна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении частного вертолета в Калабасасе, Калифорния. Их останки были возвращены родственникам 4 февраля.

Семья решила проститься с легендарным баскетболистом на закрытой для посторонних службе, которая состоялась недалеко от дома Брайанта в округе Ориндж штата Калифорния.

Коби Брайант и его дочь

Официальная церемония прощания с Брайантом, его дочерью и другими погибшими пройдет 24 февраля на арене клуба НБА Лос-Анджелес Лейкерс Staples Center.