Дочь Ольги Фреймут похвасталась дебютной fashion-коллекцией

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Злата Митчелл

12-летняя Злата Митчелл стала дизайнером и запустила собственный бренд одежды.

По словам самого молодого дизайнера, презентация дебютной коллекции состоится уже в этом месяце. Но а пока, 12-летняя девочка похвасталась только логотипом бренда.

«Моя любовь, моя гордость. Моя первая коллекция будет в этом месяце. Она будет супер специальной и супер ограниченной. Я работаю над этим в течение 5 месяцев и у меня ест планы на ближайшие несколько лет. Самый молодой украинский бренд», - написала Злата на своей странице в Instagram.

Звездная мама и украинская телеведущая Ольга Фреймут также пропиарила дочь в соцсети.

По ее словам, она готова приобрести половину дебютной коллекции Златы, но дочь заявила, что не готова продавать вещи родственникам.

«Злата создала коллекцию @mitchellclothing_official. Я увидела эту одежду - портрет ее - захотела купить все. Но в ответ: "Мама, родственникам - друзьям не продаю". И теперь сплю и мечтаю о костюме цвета утренней сирени и телесной "пидперезанке" (у Златы это называется, конечно, не так). А еще хочу стать моделью ее коллекции - но для этого правила на всех общие: написать пост, выставить хорошее фото, обозначить Злату. Дорогая моя доченька, этого достаточно? Теперь есть шансы у меня?», - написала Ольга Фреймут на своей странице в Instagram.

Большая часть фолловеров телеведущей с радостью восприняли новость о дебютной коллекции дочки, но и нашлись и те, кто высказался весьма критично:

«Есть тысячи более талантливых детей, которые, к сожалению, не имеют возможности проявить свои способности и так и остаются в тени пропиаренных бездарностей», «Злата, конечно, молодец...Ее мама тоже... Но иногда Злата одевается так..что я бы ей ремня дала бы», - отмечают пользователи.