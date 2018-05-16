Мэрайя Кэри призналась, что считает Дженнифер Лопес идеальной женщиной

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Мэрайя Кэри со своим возлюбленным

С конца прошлого года Мэрайя Кэри не перестает радовать поклонников своим прекрасным внешним видом

Певица похудела более чем на 12 килограммов и, кажется, не собирается на этом останавливаться. Близкие к звезде источники утверждают, что на перемены во внешнем виде ее подтолкнула Дженнифер Лопес.

«Ей почти 50 лет, но вместо того, чтобы переживать по этому поводу она берет пример с Джей, с которой они одного возраста. Мэрайя считает, что она выглядит потрясающе, и это стимулирует ее на то, чтобы держать себя в тонусе», - говорят инсайдеры.

Кроме того, певица считает, что перемены во внешности дадут ей больше возможностей в плане карьеры и личной жизни. К слову, со вторым у Мэрайи все отлично. Сейчас она встречается с 34-летним танцором Брайном Танакой, которому, по слухам, сама сделала предложение.

Напомним, что совсем недавно Мэрайя сделала публичное заявление о своей болезни. Звезда решилась признаться, что долгое время лечится от биполярного расстройства. Сейчас она пребывает в отличном состоянии, что само собой сказывается на ее облике.

Джерело: graziamagazine.ru