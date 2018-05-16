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    Мэрайя Кэри призналась, что считает Дженнифер Лопес идеальной женщиной

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    Мэрайя Кэри со своим возлюбленным
    Мэрайя Кэри со своим возлюбленным

    С конца прошлого года Мэрайя Кэри не перестает радовать поклонников своим прекрасным внешним видом

     Певица похудела более чем на 12 килограммов и, кажется, не собирается на этом останавливаться. Близкие к звезде источники утверждают, что на перемены во внешнем виде ее подтолкнула Дженнифер Лопес.

    «Ей почти 50 лет, но вместо того, чтобы переживать по этому поводу она берет пример с Джей, с которой они одного возраста. Мэрайя считает, что она выглядит потрясающе, и это стимулирует ее на то, чтобы держать себя в тонусе», - говорят инсайдеры.

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    Мэрайя Кэри призналась, что считает Дженнифер Лопес идеальной женщиной
    Мэрайя Кэри призналась, что считает Дженнифер Лопес идеальной женщиной
    Мэрайя Кэри призналась, что считает Дженнифер Лопес идеальной женщиной

    Кроме того, певица считает, что перемены во внешности дадут ей больше возможностей в плане карьеры и личной жизни. К слову, со вторым у Мэрайи все отлично. Сейчас она встречается с 34-летним танцором Брайном Танакой, которому, по слухам, сама сделала предложение.

    Напомним, что совсем недавно Мэрайя сделала публичное заявление о своей болезни. Звезда решилась признаться, что долгое время лечится от биполярного расстройства. Сейчас она пребывает в отличном состоянии, что само собой сказывается на ее облике. 

    Джерело: graziamagazine.ru

    образ жизни знаменитости мода и красота
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