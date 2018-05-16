Беременная голливудская актриса снялась в пикантной фотосессии

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Ева Лонгория

43-летняя артистка долго пыталась скрыть то, что ждет ребенка

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория стала героиней новой фотосессии. На снимках 43-летняя Лонгория демонстрирует немалый животик в нижнем белье, в атласном платье на бретелях, а также лежит в бассейне в полупрозрачном наряде.

Снимки звезды на последних неделях беременности будут опубликованы в глянце Iris Covet Book. В интервью издания она отметила, что вместе с супругом, бизнесменом Антонио Бастоном, они пыталась скрыть беременность от посторонних глаз.

«До беременности я могла немного поправиться, а для прессы этого было достаточно, чтобы объявить, что жду ребенка. Когда мы с мужем узнали, что я действительно беременна, он пытался скрыть эту новость от журналистов. Тогда я сказала ему: «Не беспокойся, они все время пишут, что я беременна. Все нормально. Сейчас они объявят, что я наедаюсь, а я скажу, мол, нет, теперь я на самом деле беременна!» - вспомнила звезда.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Ева Лонгория появилась в полупрозрачном кружевном платье. Такой образ она выбрала для открытия собственной звезды на «Аллее славы» в Голливуде.

Джерело: ТСН