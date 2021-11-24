Дочь Синди Кроуфорд в прозрачной ткани с кристаллами обнажила грудь для модного журнала

Звезда показала яркие фото

20-летняя супермодель и дочь американской манекенщицы Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в съемке для обложки модного глянца Elle в откровенных образах. Фотографии из декабрьского выпуска появились в Instagram-аккаунте издания.

20-летняя Гербер приняла участие в съемке, автором которой стал звездный фотограф Натаниэль Голдберг (Nathaniel Goldberg). На первом размещенном в соцсети снимке модель запечатлена в расстегнутом пиджаке марки Azzaro, расшитом пайетками, а на втором — в платье Miumiu из прозрачной ткани с кристаллами Swarovski, через которое просвечивает ее обнаженная грудь. На третьем кадре знаменитость одета в черный брючный костюм и прозрачный бюстгальтер креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло.

Кроме того, Кайя Гербер стала героиней обложки свежего номера Elle. На главной странице она позирует в сетчатом черном боди Saint Laurent с объемным воротником из голубых перьев и часах Omega.

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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