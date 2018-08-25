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    Шоу-биз

    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки

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    <span>Венсан Кассель и&nbsp;Тина Кунаки</span> - Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки
    Венсан Кассель и Тина Кунаки

    51-летний актер Венсан Кассель женился на своей возлюбленной — 21-летней модели Тине Кунаки

    Влюбленные расписались в мэрии города Бидарт, что на юго-западе Франции.

    Сразу после официальной части торжества в Сеть попали первые кадры, а в Instagram французского актера появился снимок с Тиной и подписью «Да».

    Невеста выбрала белоснежное пышное платье-бюстье, а жених — свободный светлый костюм в стиле девяностых и фиалковую рубашку.

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    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки
    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки
    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки
    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки
    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки
    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки
    Долгожданная свадьба: Венсан Кассель женился на молоденькой Тине Кунаки

    Напомним, возлюбленные познакомились в 2015 году на одном из пляжей Ибицы. Они подтвердили роман на вечеринке после шоу Victoria’s Secret в 2016 году — тогда они впервые вышли в свет в качестве пары. В марте 2018 года Кассель сделал Кунаки предложение.

    Джерело: graziamagazine.ru

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