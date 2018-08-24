Джон Ньюман женился на стюардессе, которая помогла ему пережить рак головного мозга

В сети появились первые фото с торжества

В минувшую субботу, 18 августа, 28-летний британский певец Джон Ньюман женился на своей возлюбленной, стюардессе Нане, и только сегодня поделился фотографиями торжества.

По данным издания The Sun, сначала пара узаконила отношения в Лондоне, а затем сразу же направилась на родину Джона - в графство Кент, где их ждали родные и друзья, в числе которых было несколько знаменитостей - Кэлвин Харрис, Джесс Глинн и Sigala.

«Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!» - подписал одну из фотографий Джон.

И это не просто слова. Именно Нана стала той, кто помог ему пережить сложный жизненный период: в августе 2016-го он объявил, что врачи диагностировали у него рецидив рака головного мозга.

«Это должно было стать достоянием общественности в какой-то момент, и, пожалуй, сейчас лучшее время для этого, - рассказывал в комментарии газете Metro UK Джон. - Я регулярно проходил обследования с того момента, как у меня впервые обнаружили опухоль. Был шанс, что она вернется, и к сожалению, это и произошло. Я готовлюсь вновь пройти все лечение, оно запланировано на следующий год. Со мной работают замечательные врачи, я знаю, что я в надежных руках. Ничто не может отвлечь меня от той работы, которую я так люблю, я не смогу перестать заниматься музыкой. Но вы не должны волноваться за меня. Прогнозы хорошие, очень много людей находятся в гораздо более ужасных ситуациях. Говоря о своей болезни, я лишь хочу повысить осведомленность и сознательность остальных - нужно регулярно проходить обследования и лечить заболевания на самой ранней стадии. Я в этом плане счастливчик!»

В апреле этого года Джон рассказывал в интервью The Sun's Dan Wootton:

«Мне пришлось снова пройти через сеансы радиотерапии и химиотерапии. Я начал испытывать панические атаки. Сейчас ситуация благоприятная, врачи говорят, что раковых клеток больше нет. Нана замечательная, я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной рядом с ней. Она очень поддержала меня в тот период».