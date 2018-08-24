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    Жизнь

    Джон Ньюман женился на стюардессе, которая помогла ему пережить рак головного мозга

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    Джон Ньюман женился на стюардессе, которая помогла ему пережить рак головного мозга

    В сети появились первые фото с торжества

    В минувшую субботу, 18 августа, 28-летний британский певец Джон Ньюман женился на своей возлюбленной, стюардессе Нане, и только сегодня поделился фотографиями торжества.

    По данным издания The Sun, сначала пара узаконила отношения в Лондоне, а затем сразу же направилась на родину Джона - в графство Кент, где их ждали родные и друзья, в числе которых было несколько знаменитостей - Кэлвин Харрис, Джесс Глинн и Sigala.

    «Тот день, когда я женился на самой прекрасной девушке в мире!» - подписал одну из фотографий Джон.

    И это не просто слова. Именно Нана стала той, кто помог ему пережить сложный жизненный период: в августе 2016-го он объявил, что врачи диагностировали у него рецидив рака головного мозга.

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    Джон Ньюман женился на стюардессе, которая помогла ему пережить рак головного мозга
    Джон Ньюман женился на стюардессе, которая помогла ему пережить рак головного мозга
    Джон Ньюман женился на стюардессе, которая помогла ему пережить рак головного мозга
    Джон Ньюман женился на стюардессе, которая помогла ему пережить рак головного мозга

    «Это должно было стать достоянием общественности в какой-то момент, и, пожалуй, сейчас лучшее время для этого, - рассказывал в комментарии газете Metro UK Джон. - Я регулярно проходил обследования с того момента, как у меня впервые обнаружили опухоль. Был шанс, что она вернется, и к сожалению, это и произошло. Я готовлюсь вновь пройти все лечение, оно запланировано на следующий год. Со мной работают замечательные врачи, я знаю, что я в надежных руках. Ничто не может отвлечь меня от той работы, которую я так люблю, я не смогу перестать заниматься музыкой. Но вы не должны волноваться за меня. Прогнозы хорошие, очень много людей находятся в гораздо более ужасных ситуациях. Говоря о своей болезни, я лишь хочу повысить осведомленность и сознательность остальных - нужно регулярно проходить обследования и лечить заболевания на самой ранней стадии. Я в этом плане счастливчик!»

    В апреле этого года Джон рассказывал в интервью The Sun's Dan Wootton:

    «Мне пришлось снова пройти через сеансы радиотерапии и химиотерапии. Я начал испытывать панические атаки. Сейчас ситуация благоприятная, врачи говорят, что раковых клеток больше нет. Нана замечательная, я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной рядом с ней. Она очень поддержала меня в тот период».

    Джерело: Hello!

    знаменитости актер
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