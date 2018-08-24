Хлои Кардашьян купила своей новорожденной дочке Bentley



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хлои Кардашьян

Что тут скажешь, в семействе Кардашьян-Дженнеров все девочки настоящие принцессы

Малышка Тру не стала исключением. Четырехмесячная дочь Хлои Кардашьян уже даже обзавелась собственным автомобилем Bentley! Правда пока ей достался игрушечный вариант, но уверены, что за настоящим дело не станет, стоит ей чутка подрасти.

К слову, судя по фото, Тру очень понравился ее подарок, может она станет коллекционером дорогих автомобилей, как ее тетя Кайли?

Публикация от Khloé (@khloekardashian) 23 Авг 2018 в 1:49 PDT

Подписчики в свою очередь пришли в восторг от малышки за рулем. Они единогласно признали ее самой очаровательной крошкой в семье Кардашьян, заявив, что она легко может составить конкуренцию дочери Ким, Чикаго. Но в то время, как фанаты пытаются столкнуть двух малышек, их мамы уверены, что Чи и Тру будут лучшими подружками. Разве может быть иначе?