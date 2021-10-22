Дорофеева похвасталась элитными машинами в своем гараже (видео)

Когда все спрашивают: «Где клип?!» – подписала видео артистка

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме видео, в котором показала автомобили, стоящие у нее в гараже.

«Когда все спрашивают: «Где клип?!» – написалa она.

Певица в ролике подошла к автомобилю BMW с номером АХ01111OI.

Очевидно, таким образом она намекнула, что клип на совместный с казахским рэпером Скриптонитом трек «Невеста» выйдет 1 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

«Желтая тачка – огонь», «Надя крутая, целых две машины в гараже», «Номерочки спалила», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

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