Дорофеева похвасталась элитными машинами в своем гараже (видео)
Когда все спрашивают: «Где клип?!» – подписала видео артистка
Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева в своем Инстаграме видео, в котором показала автомобили, стоящие у нее в гараже.
«Когда все спрашивают: «Где клип?!» – написалa она.
Певица в ролике подошла к автомобилю BMW с номером АХ01111OI.
Очевидно, таким образом она намекнула, что клип на совместный с казахским рэпером Скриптонитом трек «Невеста» выйдет 1 ноября.
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«Желтая тачка – огонь», «Надя крутая, целых две машины в гараже», «Номерочки спалила», - комментируют фото пользователи сети.
Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.
На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужем, но потом потребовал показать билет.
«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине
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