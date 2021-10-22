Свадьба будет! Ирина Билык анонсировала изменения в своей жизни

Примадонна сейчас в статусе «одинокой», но...

Народная артистка Украины Ирина Билык после недавнего развода отдыхает от отношений. Но певицы обещает поклонникам, что она еще их удивит: в ее жизни еще будет праздник.

Свадьба артистки будет веселой и на ней погуляют все звезды шоу-бизнеса. Билык уверяет, что для ее нового избранника важно иметь доброе сердце, а не красивую внешность.

«Избранного еще нет, но когда он появится, я обязательно всем скажу», – говорит Былик.

Певица уверена, что после 50-летия у нее наступил очень счастливый период жизни. Ее способность предвидеть будущее, уверена Билык, точно ее не подведет.

Ранее «Скотч» сообщал, что знаменитая украинская певица Ирина Билык еще недавно планировала воспользоваться услугами суррогатного материнства и стать мамой в третий раз. Но певица решила отказаться от этой идеи из-за работы. Билык рассказала, что ждет внуков из Африки.

Также Билык на своей личной странице в Instagram разместила снимок с симпатичным мужчиной на фоне осенней природы. Напомним, Билык представила клип на новую песню «Отпусти», которую записала в дуэте с певцом Сергеем Мироненко.

Поп-дива украинского шоу-бизнеса в своем Инстаграме похвасталась заметно подросшим сыном Табризом.

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