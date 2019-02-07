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    Шоу-биз

    Досье участников Нацотбора-2019: кружевная лирика группы Bahroma

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    Bahroma - Досье участников Нацотбора-2019: кружевная лирика группы Bahroma
    Bahroma

    Парни обещают яркое представление на сцене Национального отбора

    До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

    Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

    В прошлый раз мы рассказывали о KazkaIvan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», YukoBrunettes Shoot BlondesThe Hypnotunez Anna MariaKhayat и Maruv. Теперь поговорим о группе Bahroma.

    Кто они

    Bahroma – украинская альтернативная музыкальная группа, существующая с 2009 года. Дебютировала с песней «Надолго». Существует несколько легенд о появлении группы Bahroma на украинской сцене. По одной из версий годом рождения группы принято считать 2009-й. По другой – день рождения Bahroma приходится на 2011-й – год выхода первого серьезного сингла группы «Надолго».

    К слову, в 2011 году музыканты стали финалистами в Нацотборе на Евровидение. BAHROMA решила попробовать свои силы и в этом году! И вот коллектив уже в списке участников и совсем скоро выступит на Национальном отборе, чтобы выбороть свое право представлять Украину на Евровидении-2019.

    С чем идут

    Рок-группа презентовала песню «Назавжди-Навсегда», с которой они выступят 9 февраля в первом полуфинале Нацотбора на «Евровидение-2019».

     По словам участников группы, эта песня – история любви без границ, основой которой стали личная история фронтмена группы Романа Бахарева.

    «Я родился на Урале. Когда мне исполнилось 6 лет, моя семья вернулась на родину моей мамы в маленький провинциальный шахтерский городок в Донецкой области Торез. Там вырос, окончил школу, получил первое образование и поехал за своей мечтой в Киев. Здесь пустил корни, здесь я живу. Мои родители остались в Донецкой области, и когда начали происходить события на востоке, они были вынуждены переехать в другую страну. Уже 5 лет живут в Германии. Это история о моих близких, родных людях, которых жизнь разбросала по всему Земному шару. Нас разделяют тысячи километров, границы, часовые пояса… Но, несмотря на все это, мы всегда с ними остаемся вместе. «Назавжди-навсегда». Мне кажется, я писал ее всю жизнь», –  так прокомментировал выход композиции лидер группы Bahroma.

    Шансы на успех

    Bahroma – знатные рокеры-романтики, которые цепляют публику нежными мелодиями и проницательными текстами. В этом году у парней есть все возможности зацепится за финал Национального отбора, ведь постановщиком номера «Назавжди-Навсегда» станет основатель танцевального объединения Apache Crew Анатолий Сачивко, который был режиссером и хореографом-постановщиком видео на выигрышную песню Jamala «1944» на «Евровидении-2016»

    Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке: 

    1-й полуфинал (9 февраля)

    1. The Hypnotunez

    2. Letay

    3. Vera Kekelia

    4. ЦеШо

    5. Yuko

    6. Maruv

    7. Brunettes Shoot Blondes

    8. Bahroma

     2-й полуфинал (16 февраля)

    1. Ivan Navi

    2. Anna Maria

    3. Kazka

    4. Кira Mazur

    5. Laud

    6. Khayat

    7. Braii

    8. Freedom jazz

    Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).

     Читайте также: 20 инструментов в 1: Brunettes Shoot Blondes создали мультирояль для «Евровидения».


    Евровидение Украинская музыка отбор на евровидение Bahroma новости
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