Досье участников Нацотбора-2019: кружевная лирика группы Bahroma



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Bahroma

Парни обещают яркое представление на сцене Национального отбора

До начала Национального отбора «Евровидения-2019» осталось совсем немного времени. 16 лучших музыкальных коллективов страны уже готовы доказать, что именно они достойны представлять Украину на главной сцене конкурса в Израиле.

Чтобы зрителям было легче оценить, кто потенциальный фаворит, аутсайдер, или темная лошадка Национального отбора, «Скотч» предлагает познакомиться с каждым участником поближе.

В прошлый раз мы рассказывали о Kazka, Ivan Navi и Вере Кекелия, «ЦеШо», Yuko, Brunettes Shoot Blondes, The Hypnotunez, Anna Maria, Khayat и Maruv. Теперь поговорим о группе Bahroma.

Кто они

Bahroma – украинская альтернативная музыкальная группа, существующая с 2009 года. Дебютировала с песней «Надолго». Существует несколько легенд о появлении группы Bahroma на украинской сцене. По одной из версий годом рождения группы принято считать 2009-й. По другой – день рождения Bahroma приходится на 2011-й – год выхода первого серьезного сингла группы «Надолго».

К слову, в 2011 году музыканты стали финалистами в Нацотборе на Евровидение. BAHROMA решила попробовать свои силы и в этом году! И вот коллектив уже в списке участников и совсем скоро выступит на Национальном отборе, чтобы выбороть свое право представлять Украину на Евровидении-2019.

С чем идут

Рок-группа презентовала песню «Назавжди-Навсегда», с которой они выступят 9 февраля в первом полуфинале Нацотбора на «Евровидение-2019».

По словам участников группы, эта песня – история любви без границ, основой которой стали личная история фронтмена группы Романа Бахарева.

«Я родился на Урале. Когда мне исполнилось 6 лет, моя семья вернулась на родину моей мамы в маленький провинциальный шахтерский городок в Донецкой области Торез. Там вырос, окончил школу, получил первое образование и поехал за своей мечтой в Киев. Здесь пустил корни, здесь я живу. Мои родители остались в Донецкой области, и когда начали происходить события на востоке, они были вынуждены переехать в другую страну. Уже 5 лет живут в Германии. Это история о моих близких, родных людях, которых жизнь разбросала по всему Земному шару. Нас разделяют тысячи километров, границы, часовые пояса… Но, несмотря на все это, мы всегда с ними остаемся вместе. «Назавжди-навсегда». Мне кажется, я писал ее всю жизнь», – так прокомментировал выход композиции лидер группы Bahroma.

Шансы на успех

Bahroma – знатные рокеры-романтики, которые цепляют публику нежными мелодиями и проницательными текстами. В этом году у парней есть все возможности зацепится за финал Национального отбора, ведь постановщиком номера «Назавжди-Навсегда» станет основатель танцевального объединения Apache Crew Анатолий Сачивко, который был режиссером и хореографом-постановщиком видео на выигрышную песню Jamala «1944» на «Евровидении-2016»

Как ранее писал Scotch, участники Нацотбора будут выступать в двух полуфиналах - 9 и 16 февраля. Согласно жеребьевке участники выйдут в таком порядке:

1-й полуфинал (9 февраля)

1. The Hypnotunez

2. Letay

3. Vera Kekelia

4. ЦеШо

5. Yuko

6. Maruv

7. Brunettes Shoot Blondes

8. Bahroma

2-й полуфинал (16 февраля)

1. Ivan Navi

2. Anna Maria

3. Kazka

4. Кira Mazur

5. Laud

6. Khayat

7. Braii

8. Freedom jazz

Напомним, что 64-й конкурс «Евровидение», в котором примут участие 42 страны, состоится 14 (первый полуфинал), 16 (второй полуфинал) и 18 мая (финал) в Тель-Авив (Израиль).



