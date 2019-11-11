Дрейк приобрел кроссовки с ароматом ладана, наполненные святой водой (фото)



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Разработчики назвали модель «Кроссовки Иисуса»

По словам дизайнеров, обувь была придумана с целью подшутить над сферой сотрудничества брендов

Популярный американский рэпер Дрейк похвастался в своем инстаграме необычными кроссовками, чем вызвал в сети недоумение и смех.

Речь идет о паре кроссовок Nike Air Max, модернизированных креативным лейблом MSCHF. Главная фишка кастомизированной ими модели в том, что подошва буквально наполнена святой водой из реки Иордан. На этом религиозные детали не заканчиваются: стельки кроссовок имеют аромат ладана, а на шнурках - распятие.

«Кроссовки Иисуса» (именно так разработчики назвали модель) можно было бы приобрести за 3000 долларов, если бы их не раскупили за первые несколько минут после старта продаж.

Теперь Дрейк и другие обладатели необычной обуви могут смело заявить, что ходят по воде.

По словам дизайнеров, кроссовки были придуманы с целью подшутить над сферой сотрудничества брендов и не связаны с оскорблением чувств верующих.