Дрейк приобрел кроссовки с ароматом ладана, наполненные святой водой (фото)
Разработчики назвали модель «Кроссовки Иисуса»
По словам дизайнеров, обувь была придумана с целью подшутить над сферой сотрудничества брендов
Популярный американский рэпер Дрейк похвастался в своем инстаграме необычными кроссовками, чем вызвал в сети недоумение и смех.
Речь идет о паре кроссовок Nike Air Max, модернизированных креативным лейблом MSCHF. Главная фишка кастомизированной ими модели в том, что подошва буквально наполнена святой водой из реки Иордан. На этом религиозные детали не заканчиваются: стельки кроссовок имеют аромат ладана, а на шнурках - распятие.
«Кроссовки Иисуса» (именно так разработчики назвали модель) можно было бы приобрести за 3000 долларов, если бы их не раскупили за первые несколько минут после старта продаж.
Теперь Дрейк и другие обладатели необычной обуви могут смело заявить, что ходят по воде.
По словам дизайнеров, кроссовки были придуманы с целью подшутить над сферой сотрудничества брендов и не связаны с оскорблением чувств верующих.