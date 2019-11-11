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    Шоу-биз

    Дрейк приобрел кроссовки с ароматом ладана, наполненные святой водой (фото)

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    <p>Разработчики назвали модель &laquo;Кроссовки Иисуса&raquo;</p> <p></p> - Дрейк приобрел кроссовки с ароматом ладана, наполненные святой водой (фото)

    Разработчики назвали модель «Кроссовки Иисуса»

    По словам дизайнеров, обувь была придумана с целью подшутить над сферой сотрудничества брендов

    Популярный американский рэпер Дрейк похвастался в своем инстаграме необычными кроссовками, чем вызвал в сети недоумение и смех.

    Речь идет о паре кроссовок Nike Air Max, модернизированных креативным лейблом MSCHF. Главная фишка кастомизированной ими модели в том, что подошва буквально наполнена святой водой из реки Иордан. На этом религиозные детали не заканчиваются: стельки кроссовок имеют аромат ладана, а на шнурках - распятие.

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    «Кроссовки Иисуса» (именно так разработчики назвали модель) можно было бы приобрести за 3000 долларов, если бы их не раскупили за первые несколько минут после старта продаж.

    Теперь Дрейк и другие обладатели необычной обуви могут смело заявить, что ходят по воде.

    По словам дизайнеров, кроссовки были придуманы с целью подшутить над сферой сотрудничества брендов и не связаны с оскорблением чувств верующих.

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    знаменитости модель
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