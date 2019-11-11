Полански обвинили в изнасиловании, которое было 44 года назад



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Полански уже обвиняли в развратных действиях: он признал вину в растлении 13-летней девочки

«Это был крайний акт насилия», - заявила актриса

Культовый 86-летний режиссер Роман Полански вновь угодил в секс-скандал. На этот раз французская актриса Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании, которое якобы произошло в 1975 году.

Она рассказала, что их встреча произошла на швейцарском горнолыжном курорте. Они катались на лыжах, после чего Роман пригласил 18-летнюю Валентин в хижину, где, по словам женщины, изнасиловал ее.

«Это был крайний акт насилия. Он бил меня, срывал с меня одежду, пока я не сдалась, и заставил меня подвергнуться целому ряду неприятных действий. Мне только что исполнилось 18 лет», – заявила актриса изданию Le Parisien.

Полански уже обвиняли в развратных действиях: он признал вину в растлении 13-летней девочки. Тогда автор скандального «Ребенка Розмари» сбежал из-под стражи, был пойман в 2009-м и отпущен под залог.