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    Шоу-биз

    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019

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    <p>Дженнифер Энистон &ndash; &laquo;Икона года&raquo; по версии People's Choice Awards 2019</p> <div></div> - Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019

    Дженнифер Энистон – «Икона года» по версии People's Choice Awards 2019

    Самым популярным музыкантом стал Шон Мендес, а звание лучшей певицы зрители предсказуемо отдали Билли Айлиш

    Стали известны лауреаты премии People's Choice Awards, награды на которой вручаются по результатам зрительского голосования. Лучшим фильмом признан финал «Мстителей», любимым актером – «Железный человек» Роберт Дауни-младший, актрисой – звезда «Человека-паука» и «Эйфории» Зендея, а лучшим сериалом фанаты назвали «Очень странные дела».

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    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019
    Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019

    Самым популярным музыкантом стал Шон Мендес, а звание лучшей певицы зрители предсказуемо отдали Билли Айлиш, которая не смогла присутствовать на премии. Зато на красной дорожке в Санта-Монике появились сестры Кардашьян вместе со своим «мамаджером» Крис Дженнер и не ушли с церемонии с пустыми руками: их семейный проект Keeping Up with the Kardashians был назван лучшим реалити-шоу, а Хлои обогнала всех конкуренток в номинации «Лучшая героиня реалити-шоу». Не позировала перед фотографами, но все-таки забрала заслуженную статуэтку Дженнифер Энистон – «Икона года» по версии People's Choice Awards 2019.

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