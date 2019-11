Энистон, Зендея, Кардашьян и другие: как выглядели звезды на красной дорожке People's Choice Awards 2019



Дженнифер Энистон – «Икона года» по версии People's Choice Awards 2019

Самым популярным музыкантом стал Шон Мендес, а звание лучшей певицы зрители предсказуемо отдали Билли Айлиш

Стали известны лауреаты премии People's Choice Awards, награды на которой вручаются по результатам зрительского голосования. Лучшим фильмом признан финал «Мстителей», любимым актером – «Железный человек» Роберт Дауни-младший, актрисой – звезда «Человека-паука» и «Эйфории» Зендея, а лучшим сериалом фанаты назвали «Очень странные дела».

Самым популярным музыкантом стал Шон Мендес, а звание лучшей певицы зрители предсказуемо отдали Билли Айлиш, которая не смогла присутствовать на премии. Зато на красной дорожке в Санта-Монике появились сестры Кардашьян вместе со своим «мамаджером» Крис Дженнер и не ушли с церемонии с пустыми руками: их семейный проект Keeping Up with the Kardashians был назван лучшим реалити-шоу, а Хлои обогнала всех конкуренток в номинации «Лучшая героиня реалити-шоу». Не позировала перед фотографами, но все-таки забрала заслуженную статуэтку Дженнифер Энистон – «Икона года» по версии People's Choice Awards 2019.