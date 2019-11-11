Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)



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Эмили Ратаковски получает красивый загар, лежа на шезлонге Фото: instagram.com/emrata/

Звезда в полураздетом виде позировала на пляже

28-летняя Эмили Ратаковски побаловала фанатов новой откровенной фотографией. Как правило, артистка выбирает откровенные купальники, которые едва прикрывают ее пышные формы. На днях топ-модель примерила темные стринги и не стала надевать лиф от бикини. В кадре Эмили прикрывала обнаженную грудь маленькой шляпой с леопардовым принтом. Ратаковски распустила волосы. Модель без макияжа показала свою естественную красоту.

Поклонники актрисы восторженно оценили ее внешний вид. Многие с юмором признались, что завидуют головному убору кумира, потому что он получил «доступ к телу» Ратаковски.

«Хотел бы я быть этой шляпой», «Какие изгибы! У тебя идеальная фигура», «Как человек может родиться с такой роскошной внешностью?» – написали они в комментариях.