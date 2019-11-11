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    Шоу-биз

    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)

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    <p>Эмили Ратаковски получает красивый загар, лежа на шезлонге</p> <p>Фото: instagram.com/emrata/</p> <div></div> - Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)

    Эмили Ратаковски получает красивый загар, лежа на шезлонге

    Фото: instagram.com/emrata/

    Звезда в полураздетом виде позировала на пляже

    28-летняя Эмили Ратаковски побаловала фанатов новой откровенной фотографией. Как правило, артистка выбирает откровенные купальники, которые едва прикрывают ее пышные формы. На днях топ-модель примерила темные стринги и не стала надевать лиф от бикини. В кадре Эмили прикрывала обнаженную грудь маленькой шляпой с леопардовым принтом. Ратаковски распустила волосы. Модель без макияжа показала свою естественную красоту.

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    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)
    Эмили Ратаковски с обнаженным бюстом засекли на пляже (фото)

    Поклонники актрисы восторженно оценили ее внешний вид. Многие с юмором признались, что завидуют головному убору кумира, потому что он получил «доступ к телу» Ратаковски.

     «Хотел бы я быть этой шляпой», «Какие изгибы! У тебя идеальная фигура», «Как человек может родиться с такой роскошной внешностью?» – написали они в комментариях.

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