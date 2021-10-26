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    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии

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    Актриса Иванна Линч - Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Актриса Иванна Линч
    instagram.com/evannalynch/

    Иванна Линч много лет боролась с собой

    Исполнившая роль Полумны 30-летняя актриса Иванна Линч впервые рассказала о пережитой травле и о том, как лечилась от анорексии. С 11 до 13 лет знаменитость пыталась поправить собственное здоровье всеми доступными врачам методами. Тогда, созналась в интервью для Sunday Times Линч, она в буквальном смысле ненавидела себя и травила в надежде, что это ей поможет.

    «Дряблые щеки, короткие, жирные пальцы – все это меня неимоверно раздражало», – вспомнила она.

    По словам Линч, она быстро подсела на самоненависть и придумывала все более неприятные панчи на саму себя.

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    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии
    instagram.com/evannalynch/

    «Ей пришлось снять скальп с сотни Барби для этого парика?», «Кажется, она купается в жиру от картошки из макдачки. Наверное, она хранит бургеры в щеках!» – вот лишь некоторые комплименты, которые Иванна раздавала сама себе.

    Все закончилось в один миг, когда Линч заявила, что больше не хочет быть подавленной и разбитой. Иванна предприняла много усилий, чтобы перестать бичевать себя. С тех пор актриса мыслит исключительно позитивно и учит этому других.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    Дряблые щеки, жирные пальцы. Звезда «Гарри Поттера» впервые рассказала о травле и анорексии