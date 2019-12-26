Джамала повторила образ 30-летней давности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинская певица Джамала поделилась детским новогодним снимком и воспроизвела образ, запечатленный на нем

Популярная певица Джамала, которая на днях решила вспомнить детство. На своей странице в Instagram звезда опубликовала два снимка. На одном фото, датированном 1987 годом, изображена маленькая Джамала у новогодней елки.

На другом, современном, артитска позирует в полностью відтовреному детском образе: с огромным розовым бантом на голове и винтажной голубом платье.

«Приняла участие в спецпроекте «Переснять Новый год» и повторила свой детский образ. Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркой одежде и аксессуарам у меня была всегда», – написала она.

Поклонники певицы пришли в большой восторг от ее фото.

«Бант - огонь, веселых праздников!», «Вы были очень хороши в детстве и сейчас тоже», «Бант бомбезный и тогда, и сейчас», - писали в комментариях подписчики певицы.