Известная модель-трансгендер показала стройное тело



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Валентина Сампайо позировала без макияжа

Известная бразильская модель Валентина Сампайо, которая стала первым в истории трансгендерным «ангелом» бренда Victoria's Secret, продемонстрировала стройный формы тела.

На своей странице в Instagram модель поделилась снимком, который был сделан на родине во время отдыха. Модель запечатлена на одном из курортов Бразилии, она позирует на лежаке. На Сампайо коричневое асимметричное бикини, волосы девушки распущены.

Фоном для фото стал океан и скалистое побережье. Легкий бриз только дополнил кадр, обеспечив объемную прическу знаменитой модели.

instagram.com/valentts

Валентина Сампайо позировала без макияжа, в очередной раз доказывая изящество черт своего лица.

Отметим, что еще с 12 лет будущая звезда называла себя Валентиной. Ко всему, в разговорах с журналистами Сампайо не раз утверждала, что чувствовала себя женщиной еще с восьми лет.