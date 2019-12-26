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    Шоу-биз

    В алом топе и легинсах: Дженнифер Лопес восхитила поклонников фигурой мечты

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес вызывает восхищение своей отличной формой</p> <div></div> - В алом топе и легинсах: Дженнифер Лопес восхитила поклонников фигурой мечты

    50-летняя Дженнифер Лопес вызывает восхищение своей отличной формой

    Звезда позировала в легинсах и облегающем топе

    50-летняя Джей Ло наслаждается праздничными днями в компании возлюбленного. Популярная актриса и певица вместе с возлюбленным Алексом Родригесом отправились в Майами. Актриса поделилась снимком, на котором она в глянцевых лосинах с завышенной талией.

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    В алом топе и легинсах: Дженнифер Лопес восхитила поклонников фигурой мечты
    В алом топе и легинсах: Дженнифер Лопес восхитила поклонников фигурой мечты

     Она отметила, что снимок сделан Алексом. «Детка, на улице тепло», – поделилась Лопес. Актриса позировала на фоне автомобиля в тон ее наряду, который жених преподнес ей в качестве подарка на день рождения. Кинозвезда продемонстрировала подтянутый пресс, стройные бедра и свои знаменитые ягодицы. На ее пальце красовалось роскошное кольцо с бриллиантом, которое бывший баскетболист подарил ей на помолвку.

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    знаменитости актриса певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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