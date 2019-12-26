В алом топе и легинсах: Дженнифер Лопес восхитила поклонников фигурой мечты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

50-летняя Дженнифер Лопес вызывает восхищение своей отличной формой

Звезда позировала в легинсах и облегающем топе

50-летняя Джей Ло наслаждается праздничными днями в компании возлюбленного. Популярная актриса и певица вместе с возлюбленным Алексом Родригесом отправились в Майами. Актриса поделилась снимком, на котором она в глянцевых лосинах с завышенной талией.

Она отметила, что снимок сделан Алексом. «Детка, на улице тепло», – поделилась Лопес. Актриса позировала на фоне автомобиля в тон ее наряду, который жених преподнес ей в качестве подарка на день рождения. Кинозвезда продемонстрировала подтянутый пресс, стройные бедра и свои знаменитые ягодицы. На ее пальце красовалось роскошное кольцо с бриллиантом, которое бывший баскетболист подарил ей на помолвку.

Читайте также: Появилась информация о состоянии здоровья госпитализированного принца Филиппа