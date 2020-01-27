Джаред Лето попросил фанатов писать ему и оставил номер телефона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный актер и фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето обнародовал свой номер мобильного телефона и попросил фанатов написать или позвонить ему

Джаред Лето опубликовал в своем Instagram видео-обращение к поклонникам.

«Привет, друзья, это я, Джаред Лето, ваш старый друг. Я скучаю по вам. Я думал о том, что мы знаем друг друга уже давно и мне, наверное, стоит оставить вам свой номер телефона. Мы давно не виделись, и я буду рад получить сообщение от вас. Напишите мне, если вы соскучились, расскажите, что у вас происходит. Номер 213 335 2223, его видно на экране. Люблю вас, берегите себя », – обратился он к своим юзерам.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений JARED LETO (@jaredleto) 24 Січ 2020 р. о 12:08 PST

Номером телефона, который предоставил музыкант, управляет бот. Он шлет в ответ поклонникам одинаковые фотографии, а на звонок отвечает автоответчик. К тому же, звонки оказались платными.

«Наконец-то набралась смелости позвонить на номер телефона Джареда. Это сработало. Я была в шоке, когда услышала гудки и его голосовая почта ответила. Я должна была услышать его голос. И он звучал по телефону. Но это была запись... » - пишет одна из ошеломленных поклонниц.

Другие поклонницы подтверждают, что голос Джареда говорит с пользователем несколько секунд, после чего сообщает о занятости и просит ему написать.

«Он потом говорит, что он занят, просит написать ему и что он ответит позже. Дальше стандартное - береги себя и пока-пока», - пишет alanateyrin.