Надя Дорофеева побывала на краю света (фото)



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Надя Дорофеева после романтичного уединенного отдыха с супругом Владимиром Дантесом на Мальдивах, решила посетить более многолюдную Европу, усыпала сеть кадрами из Португалии

Пара прогулялась по улицам Лиссабона и Синтры, но самой знаковой точкой их европейских приключений стал самый западный мыс Евразийского континента — мыс Рока.

Звездные супруги запечатлили себя на фоне отвесных скал в крайней западной точке Европы, и поделились своими ощущениями от этого места.

«Когда сорвало крышу от Португалии»,- написала Надя в своем Instagram под фото, где она стоит на самом краю скалы, за которой уже начинается Атлантика.

В своем аккаунте Дантес признался, что они с Надей «на одной волне» и подобные активные путешествия нравятся им обоим.

На фото пара позировали в куртках и шапках и подписчики отметили, что даже если сейчас в Португалии не туристический сезон из-за низкой температуры, посетить такую достопримечательность все же стоит.