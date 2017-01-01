Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town

Джаред Лето снялся в фотосессии для нового номера издания Man About Town, посвященного сезону осень-зима 2017.

Джаред позирует для создателей фотосета в «хулиганских», провокационных образах, крайне напоминающих его Джокера из «Отряда самоубийц», хотя в ближайшем будущем, по слухам, к роли Джокера Джареду возвращаться не придется. [READ_MORE] Съемку для номера по случаю десятой годовщины выхода журнала, делал фотограф Марио