Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town
- Вчора, 20:40
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Розсилка
Джаред Лето снялся в фотосессии для нового номера издания Man About Town, посвященного сезону осень-зима 2017.
Джаред позирует для создателей фотосета в «хулиганских», провокационных образах, крайне напоминающих его Джокера из «Отряда самоубийц», хотя в ближайшем будущем, по слухам, к роли Джокера Джареду возвращаться не придется.
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Съемку для номера по случаю десятой годовщины выхода журнала, делал фотограф Марио Тестино.
Одежда для фотосессии была представлена модным домом Gucci.