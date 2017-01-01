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    Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town

    Джаред Лето снялся в фотосессии для нового номера издания Man About Town, посвященного сезону осень-зима 2017.
    Джаред позирует для создателей фотосета в «хулиганских», провокационных образах, крайне напоминающих его Джокера из «Отряда самоубийц», хотя в ближайшем будущем, по слухам, к роли Джокера Джареду возвращаться не придется. [READ_MORE] Съемку для номера по случаю десятой годовщины выхода журнала, делал фотограф Марио
    • Вчора, 20:40
    • Розсилка

    Джаред Лето снялся в фотосессии для нового номера издания Man About Town, посвященного сезону осень-зима 2017.

    Джаред позирует для создателей фотосета в «хулиганских», провокационных образах, крайне напоминающих его Джокера из «Отряда самоубийц», хотя в ближайшем будущем, по слухам, к роли Джокера Джареду возвращаться не придется.

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    Съемку для номера по случаю десятой годовщины выхода журнала, делал фотограф Марио Тестино.

    Одежда для фотосессии была представлена модным домом Gucci.

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    Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town
    Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town
    Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town
    Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town
    Джаред Лето снялся в дерзком образе для Man About Town

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