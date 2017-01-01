Жемчужины итальянского кинематографа: 15 актрис, которые сводили с ума весь мир
- Вчора, 07:17
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Розсилка
Можно за многое любить итальянский кинематограф, но главной его достопримечательностью были и остаются актрисы.
Эти яркие, неповторимые женщины, покорившие сердца миллионов людей, стали непреходящим эталоном красоты и женственности.
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В нашей фотоподборке вы увидите 15 самых ярких актрис, по которым сходили с ума все мужчины. А женщины готовы были отдать все, что бы хоть чуточку стать похожими на кинодив.
Джерело: BigPicture