Жемчужины итальянского кинематографа: 15 актрис, которые сводили с ума весь мир

Можно за многое любить итальянский кинематограф, но главной его достопримечательностью были и остаются актрисы.

Эти яркие, неповторимые женщины, покорившие сердца миллионов людей, стали непреходящим эталоном красоты и женственности. [READ_MORE] В нашей фотоподборке вы увидите 15 самых ярких актрис, по которым сходили с ума все мужчины. А женщины готовы были отдать все, что бы хоть чуточку стать похожими на кинодив. [GALLERY_BLOCK]



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Можно за многое любить итальянский кинематограф, но главной его достопримечательностью были и остаются актрисы.

Эти яркие, неповторимые женщины, покорившие сердца миллионов людей, стали непреходящим эталоном красоты и женственности.

В нашей фотоподборке вы увидите 15 самых ярких актрис, по которым сходили с ума все мужчины. А женщины готовы были отдать все, что бы хоть чуточку стать похожими на кинодив.

Джерело: BigPicture